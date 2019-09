Google News chiude il servizio in Spagna – La notizia

Madrid, (askanews) – Le notizie su Google in Spagna si fermano il 16 dicembre 2014. Il Motore di ricerca ha annunciato l'interruzione del suo servizio online Google News in risposta alla nuova legge che l'avrebbe obbligata a pagare per la riproduzione delle notizie. Dal 1 gennaio in Spagna entrerà in vigore la nuova legge sulla proprietà intellettuale che prevede fra le altre cose l'introduzione del diritto irrinunciaibile degli editori a chiedere agli aggregatori di notizie sul web di pagare per le notizie pubblicate.La presa di posizione del colosso di Mountain View è stata comunicata attraverso un post sul blog dedicato alle politiche europee del gigante di internet dal responsabile di Google News, Richard Gingras.’La nuova normativa obbliga ogni pubblicazione spagnola a imporre una tariffa per mostrare le proprie notizie, anche se non vogliono, scrive Gingras. Google News non trae benefici da questa attività e la nuova normativa rende insostenibile il servizio’.(immagini AFP)