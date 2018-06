Ecco quanti migranti sono sbarcati in Italia nel 2018

«In quattro anni 650 mila sbarchi, 430 mila domande presentate in Italia, 170 mila presunti profughi a oggi ospitati in alberghi, caserme e appartamenti per una spesa superiore a 5 miliardi di euro». Matteo Salvini dà i numeri di quella che, a più riprese, ha definito un'invasione delle coste italiane da parte dei migranti. Ma si tratta davvero di una costante e lenta occupazione del suolo italico? A smentire il ministro dell'Interno sono i dati provenienti dallo stesso Viminale che parlano di un decremento degli sbarchi pari al 71,06% nei primi sei mesi del 2018 in paragone allo stesso periodo del 2017.

I migranti sbarcati in Italia nel 2018

Secondo i dati del Viminale, infatti, nel 2018 (dal primo gennaio fino al 22 giugno) sono arrivati in Italia 16.316 migranti contro i 71.989 dello stesso periodo del 2017 e contro i 56.382 del 2016. Un numero ancora più esiguo se si prendono in considerazione soltanto i migranti provenienti dalla Libia che nel 2018, sempre sulla base dei dati del Viminale, sono stati 11.288 con una diminuzione dell'83,67% rispetto al 2017 e del 79,98% rispetto al 2016. Basta prendere a esempio il mese di giugno per calcolare il drastico calo. Sino alle 20 di sabato 22, i migranti arrivati via mare in Italia sono stati 2.886. A giugno del 2017 erano invece stati 23.526, mentre 22.339 nello stesso mese del 2016.