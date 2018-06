Migranti, le polemiche dopo il vertice di Bruxelles

Altro che intese, il complicato accordo scaturito dal vertice di Bruxelles ha già cominciato a scricchiolare nel day after della maratona di 13 ore che l'ha faticosamente partorito. E al botta e risposata tra il presidente francese Macron («I centri di accoglienza nella Ue sono su base volontaria, vanno fatti nei paesi di primo ingresso») e il premier Conte («Era stanco. Lo smentisco») si è aggiunta la ridda dei commenti sul fronte politico italiano, che rischia di aprire una frattura anche nell'accordo di governo tra Lega e M5s.

FICO RISPONDE A SALVINI: «IO I PORTI NON LI CHIUDEREI». Da una parte la linea dura di Matteo Salvini e dall’altra Roberto Fico, da sempre considerato l’elemento di spicco dell’anima “di sinistra” del Movimento. Alle parole del leader della Lega sulla chiusura dei porti arriva la risposta, quanto mai netta e chiara della terza carica dello Stato. «Io i porti non li chiuderei», commenta Roberto Fico dopo la visita nell’hotspot di Pozzallo sostenendo che «dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore».

DI MAIO: «ALLl'UE DIAMO 20 MLD, NON SMENTISCA L'ACCORDO». E sul tema dei migranti e delle nuove politiche europee è arrivato anche l'intervento del vicepremier Luigi Di Maio: «Se questi signori in Europa dopo aver firmato un documento, dopo qualche ora smentiscono quel documento, allora vuol dire che forse dobbiamo rivedere quei 20 miliardi all'anno che gli italiani versano all'Europa». Il vicepremier ha aggiunto: «Quella di ieri e un'ottima base di partenza però adesso io mi aspetto dai Paesi che tengano fede alla parola data in quell'atto che è stato firmato ieri da tutti Paesi europei. Se non lo faranno vorrà dire che l'Europa non esiste più»