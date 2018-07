Fake news sui vaccini, condannata un'attivista no vax

Un decreto di condanna al pagamento di una sanzione di 400 euro: è la prima condanna per la diffusione di fake news informazioni errate sui vaccini ed è stata inflitta a Modena a una donna, che fa parte dei comitati no vax. Come riporta La Gazzetta di Modena la condannata dal gip è arrivato dopo la querela dell'Azienda Usl per l'affissione di manifesti di sei metri per tre che riportavano informazioni errate, ovvero che 21.658 bambini erano stati danneggiati dai vaccini, una cifra che, in realtà, è relativa alle segnalazioni arrivate all'Aifa. Il comitato aveva fatto ammenda, riconoscendo l'errore, ma l'Usl aveva comunque insistito per perseguire un'informazione falsa che avrebbe potuto disorientare i cittadini.