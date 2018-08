Annuncio choc sul treno: «Zingari scendete»

DIPENDENTE A RISCHIO LICENZIAMENTO

Secondo La Provincia di Cremona, che ha riportato la notizia, sono stati numerosi i passeggeri a raccontare l'episodio sui social e a informare via mail l'azienda che gestisce i convogli, la quale ha appunto avviato subito l'indagine. «Ringraziamo il cliente per la pronta segnalazione. Quanto riportato è grave e inqualificabile», aveva scritto in una nota. Inizialmente Trenord aveva anche considerato l'ipotesi che a diffondere il messaggio fosse stato un passeggero. «Il dispositivo da cui si lanciano quel tipo di avvisi», ha anche spiegato l'azienda «non è in cabina e, attraverso una manomissione, può essere accessibile anche ai passeggeri». Stando agli accertamenti, si è giunti alla dipendente dell'azienda che gestisce il servizio ferroviario regionale e che in quel momento era nel pieno delle sue funzioni. Ora per lei sono al vaglio i provvedimenti: la sanzione potrebbe arrivare al licenziamento.