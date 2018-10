Come prenotare la visita dentistica gratis nel mese della prevenzione

Ottobre è il mese della prevenzione dentale. L'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi), in collaborazione con l'azienda di igiene orale Mentadent, offre una visita di prevenzione dentistica gratuita alle famiglie italiane. La partnership è nata 38 anni fa e ha garantito più di un milione di check up totalmente gratuiti a pazienti di ogni fascia di età. Un’'niziativa importante nel nostro Paese, specialmente se si considera che oltre un milione di persone in Italia non è mai andato da un dentista, e che lo scorso anno quattro milioni di italiani, di cui il 38% appartenenti alle fasce più deboli della popolazione e il 22% delle classi abbienti, hanno rinunciato a visite odontoiatriche per motivi economici. Il mese di prevenzione odontoiatrica conta quest’anno la partecipazione di 10 mila studi dentistici, sparsi per tutto il territorio nazionale. Ecco come trovarli.