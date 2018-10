Le curiosità su Giovanni Paolo II

1. UN PAPA STRANIERO DOPO PIÙ DI 400 ANNI

Era dai tempi di Adriano VI (1522-1523, nato a Utrecht) che non saliva sul soglio ponteficio un papa straniero. Karol Wojtyla, appena eletto, per giustificare la sua non perfetta conoscenza della lingua italiana, pronunciò la celebre frase: «Se mi sbaglio, mi corrigerete».

2. IL PRIMO DOPO SAN PIETRO A ENTRARE IN UNA SINAGOGA

Giovanni Paolo II fu il primo dopo Pietro a varacare la soglia di una sinagoga: accadde a Roma il 13 aprile 1986. L'avvicinamento tra le due religioni fu coronato dal pellegrinaggio in Terra Santa nel marzo del 2000, anno Giubilare, con la preghiera al Muro del pianto. Wojtyla denunciò apertamente l'orrore della shoah definendola un «peccato contro Dio e contro l'uomo».

3. UN PONTEFICE GLOBETROTTER

Il pontefice santo ha visitato ufficialmente in 129 Paesi del mondo. Per questo, fu insignito nel 2000 del riconoscimento di Globetrotter onorario dagli Harlem Globetrotters. Ma ha anche compiuto molteplici uscite in incognito per concedersi un momento di solitudine e di introspezione spirituale.

4. L'"ATLETA DI DIO"

La passione per lo sport del pontefice - in particolare per l’alpinismo, lo sci e il nuoto - fece sì che venisse soprannominato l'“atleta di Dio”.

5. IL PRIMO AD APPARIRE SU UNA BANCONOTA

Nel 2006 il volto di Giovanni Paolo II è comparso sulla banconota da 50 zloty, la moneta nazionale polacca.

6. RECORD DI SANTI E BEATI

Durante il suo papato, dal 1978 al 2005 - si sono registrate 1.338 beatificazioni e 482 santificazioni, un autentico record mai eguagliato dai suoi predecessori.

7. LA CREAZIONE DELLA GMG

Le Giornate mondiali della gioventù furono istituite dal pontefice nel 1985 e i partecipanti divennero famosi nel mondo in occasione del Giubileo del 2000. La stampa dell’epoca inventò il termine ‘papaboys’ per definire gli oltre 2 milioni di giovani accorsi nello spiazzo di Tor Vergata per acclamare il Santo padre.

8. NELLA TOP TEN DELLE PERSONALITÀ DEL XX SECOLO

Il carismatico apostolo della Chiesa è tra le 10 personalità più importanti del XX secolo secondo la classifica Citizen stilata dalla Gallup, società americana specializzata nella ricerca socio-demografica mondiale.

9. UN PAPA SANTO

Il 27 aprile 2014 papa Giovanni II è stato proclamato santo insieme a un altro influente pontefice: Papa Giovanni XXIII. Si tratta dell’unico caso in cui due papi sono stati canonizzati durante la stessa cerimonia. A celebrarla sono stati papa Francesco insieme al suo predecessore Benedetto XVI. Il 14 ottobre 2018 Bergoglio ha canonizzato Paolo VI.