«Dal 2019 abolito il test di Medicina»

Notizie, polemiche, smentite, infine la precisazione di Palazzo Chigi. Il 16 ottobre si è diffusa la notizia dell'abolizione del test di ingresso di Medicina, poi rettificata in parte dal governo: si farà, ma non subito. Tutto è nato dall'annuncio che ha fatto seguito al Consiglio dei ministri del 15 ottobre, secondo cui nel disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019-2022 - approvato dal Cdm il 15 ottobre - ci sarebbe stata l'abolizione della prova di ingresso che regola l’accesso al Corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia. Via il numero chiuso, dunque, per permettere a tutti gli studenti di accedere agli studi. A stretto giro, sono arrivate le parole del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, che s'è detto all'oscuro dell'abolizione del test, pur ammettendo che «stiamo lavorando per allargare il numero degli ammessi: sarà un percorso graduale, ma si farà». Infine, Palazzo Chigi ha precisato: «Si tratta di un obiettivo politico di medio periodo per il quale si avvierà un confronto tecnico con i ministeri competenti e la Conferenza dei rettori delle università italiane, che potrà prevedere un percorso graduale di aumento dei posti disponibili, fino al superamento del numero chiuso».