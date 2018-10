Cosa sappiamo sull'abolizione del numero chiuso a Medicina

IL MINISTRO VUOLE ALLARGARE LA PLATEA DEGLI ISCRITTI

Le parole scritte dal governo non lasciavano spazio a interpretazioni: «Si abolisce il numero chiuso nelle facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi». Successivamente, però, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha smentito le informazioni contenute nel disegno di legge, definendo l'abolizione del numero chiuso comunque un «buon auspicio». Il ministro ha quindi ribadito l’impegno del governo ad allargare il numero degli iscritti alla facoltà di Medicina. Il test d’accesso ora è estremamente selettivo: dei quasi 70 mila studenti che provano ogni anno, solo 10 mila possono entrare.

PALAZZO CHIGI: «VIA IL NUMERO CHIUSO, MA NON SUBITO»

Palazzo Chigi ha confermato che la presidenza del Consiglio sta sì lavorando al superamento del numero chiuso a Medicina, ma nel medio periodo. «Occorre avviare un serio dialogo con i ministeri competenti e con i Rettori dell’università italiane per un aumento graduale dei posti disponibili fino al superamento del numero chiuso», si legge in una nota. Lo ha confermato anche la ministra della Salute Giulia Grillo. «I tempi non saranno brevissimi, bisogna fare il tavolo con il Miur, confrontarci con le università. Sarebbe una rivoluzione. Quindi bisogna approcciare il tema con grande responsabilità», ha spiegato. Aggiungendo: «C'è l'idea di superare il metodo attuale: se toglierlo definitivamente adesso oppure andare progressivamente verso una eliminazione, questo ancora non lo possiamo dire. Ci dobbiamo confrontare con il Miur. Dobbiamo avere da loro l'ok»

GRILLO: «IL CRITERIO PER ACCEDERE NON È MERITOCRATICO»

La ministra pentastellata ha sottolineato che oggi «il criterio per accedere a Medicina non è assolutamente meritocratico e quindi dobbiamo incidere su questo. Non è un criterio che selezione i migliori ma semplicemente chi ha più memoria». «Lo dico», ha puntualizzato, «perché ci sono passata in prima persona e so in cosa consiste l'esame. Dobbiamo adattarci ai tempi che cambiano e al fatto che il numero di medici formati e specializzati è probabile non sia sufficiente, specie se poi avremo la quota per i pensionamenti. Metteremo il massimo impegno per arrivare brevemente a un testo condiviso».

L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ: «DECISIONE FOLLE»

La notizia di una possibile abolizione del numero chiuso ha scatenato le polemiche. Secondo Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, si tratta di «una decisione folle»: non ci sarebbero le coperture economiche e le borse di specializzazione dei laureati non potrebbero essere finanziate.

GLI STUDENTI: «IL GOVERNO PARLA PER SLOGAN»

Per l’Unione degli Universitari (Udu) l’eliminazione del numero chiuso a Medicina non è una strada praticabile. «il governo continua a parlare per slogan vuoti e a fare continuamente campagna elettorale», ha dichiarato il coordinatore Udu Enrico Gulluni. «L’attuale sistema va superato, ma senza coperture economiche si rischia soltanto di mandare in tilt l’università. Occorre un serio confronto e dialogo con gli studenti da parte del governo», ha concluso.