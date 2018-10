L'ondata di maltempo e il climate change

LE ANOMALIE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Si è messo a nevicare negli Emirati arabi, come in Marocco, mentre nel bacino del Mediterraneo il clima di sta tropicalizzando. Durante i mesi caldi più a Nord, nell'Europa continentale, si prosciugano fiumi e torrenti e le precipitazioni diventano sporadiche: quest'estate i raccolti di grano e mais in Germania sono stati danneggiati dalla siccità e nell'Ue è previsto un rincaro dei prezzi di farina, pasta e altri derivati dei cereali. Mentre nella regione scandinava, tra luglio e agosto, nei giorni di luce prolungata le colonnine di mercurio si sono impennate, di pari passo con l'esplodere di incendi a catena. Svezia, ma anche Canada e Groenlandia sono ormai predisposti a roghi come la Grecia o l'Italia meridionale. Da alcuni anni nella regione artica si registrano ondate di caldo e temperature record con picchi di oltre 30 gradi anche in inverno e primavera, anomale per le latitudini della calotta polare (leggi anche: Corsa contro il tempo per fermare il riscaldamento globale).

PIÙ CALDO, PIÙ NUBIFRAGI

In linea di massima, spiega a Lettera43.it Antonio Raschi, direttore dell'Istituto di Biometeorologia (Ibimet) del Cnr, che studia il rapporto tra i fenomeni atmosferici e il territorio e il loro impatto sull'ecosistema, «è in atto un cambiamento globale proprio in un'epoca di maggiore dipendenza dell'uomo dalle condizioni climatiche, per svariati fattori economici e tecnologici. La temperatura media dell'atmosfera è in aumento e ciò provoca variazioni nel regime delle piogge», anche perché, «a parità di precipitazioni, le temperature più alte fanno sì che le piogge siano più intense e concentrate». Quanto sta accadendo a causa del surriscaldamento nella regione mediterranea già interessava altre zone più calde e i cambiamenti climatici, dicono i non catastrofisti, ci sono sempre stati, anche prima dell'effetto serra provocato dall'uomo. Decine di migliaia di anni fa al posto dei deserti l'Arabia Saudita e del Sahara c'erano foreste rigogliose.

MUTAZIONI PIÙ RAPIDE

Quel che differenzia i cambiamenti climatici legati all'aumento di anidride carbonica nell'atmosfera, a partire dalla rivoluzione industriale, da quelli legati alla variabilità naturale intrinseca è, per la climatologa del Cnr Marina Baldi, il loro tasso di rapidità: «Le concentrazioni di gas serra», precisa, «hanno reso le mutazioni molto più veloci, non è più solo questione di variazioni dovute alla posizione delle Terra attorno al Sole o alla sua eccentricità». L'impatto delle attività umane «è accertato» e se sbalzi anche frequenti delle temperature, in stagioni di cerniera come l'autunno o la primavera, «non sono una conseguenza dell'effetto serra, ma piuttosto il risultato di una catena più complessa di effetti», è certo per l'esperta che gli «eventi estremi e violenti» stanno aumentando di pari passo a «ondate di calore più intense».