Wsj: «Prove che Trump pagò la pornostar Stormy Daniels»

Le autorità americane hanno messo le mani e raccolto le prove del coinvolgimento di Donald Trump nei pagamenti alla porno star Stormy Daniels e all'ex coniglietta di Playboy, Karen McDougal. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali la partecipazione del presidente potrebbe essere considerata una violazione delle norme federali per il finanziamento della campagna elettorale.