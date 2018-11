Il sequestro di Silvia Romano e il terrorismo in Kenya

Dai turisti italiani il Kenya è ancora percepito come un luogo per vacanze da ricchi, dove passare da un resort a un costoso safari, un luogo meno pericoloso del Medio Oriente e anche del Nord Africa. Non è purtroppo così: il rapimento «gravissimo», ammonisce la Farnesina, della giovane volontaria italiana Silvia Costanza Romano, durante un attacco armato in un centro commerciale nell'entroterra di Malindi è l'ultimo di una serie di attacchi compiuti anche contro gli occidentali, e tra questi alcuni italiani, da bande di criminali spesso affiliate agli estremisti islamici al Shabaab. Malindi è proprio la città dove Flavio Briatore aveva costruito il suo impero di resort per vip: una little Italy della movida che però nel 2017 aveva messo in vendita in seguito al calo di turisti nelle strutture alberghiere della zona, svuotate a causa dei sanguinosi attacchi compiuti sulla costa.

ZONA SENSIBILE AD ATTACCHI

Mentre in Italia l'unità di crisi della Farnesina e la procura di Roma si sono mobilitati, in collaborazione con le autorità kenyote, per cercare di rintracciare e di liberare la cooperante 23enne, il caso vuole che, secondo indiscrezioni, Briatore sia in procinto di volare in Kenya dopo un ritorno di fiamma con l'ex moglie Elisabetta Gregoraci, Gregoraci che nelle interviste prima della separazione aveva confessato di non sentirsi più sicura a Malindi. Nel caso della giovane Romano, si ipotizza il reato di sequestro di persona per finalità di terrorismo, anche sulla base delle informazioni ricevute dalla polizia kenyota. Non è un buon segno che il rapimento sia avvenuto in un centro commerciale, che i resort target degli attacchi jihadisti agli occidentali. Inoltre, nella regione costiera del Kenya sono avvenuti altri rapimenti di stranieri dei fondamentalisti islamici.