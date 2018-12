Come la marijuana può cambiare il mercato della birra

Dallo spinello alla spina. Ci credereste se vaticinassimo che la legalizzazione della marijuana cambierà in pochi anni l’industria internazionale della birra? Se state pensando cosa c'entrino l'una con l'altra cominciamo col dire che la "bionda" e "l’erba" sono cugine. Il luppolo appartiene proprio alla famiglia delle cannabacee: una parentela poco conosciuta ma che i palati più sensibili possono cogliere. Ma il legame è prossimo anche a sul piano commerciale: complice il relax normativo di un numero crescente di stati sull’uso ricreativo della marijuana, infatti, diversi colossi birrari stanno guardando a questa pianta per lanciare nuovi prodotti sul mercato, con l’intento di sedurre le fasce più giovani di consumatori. Però c’è un però: alcol e THC (tetraidrocannabinolo, vale a dire la sostanza psicotropa della cannabis) non vanno d'accordo. E non si tratta solo di obbedire alla regola aurea per non mandare in vacca “innocenti” serate d’evasione. O fare una scelta di campo tra il fascino bukowskiano dell'uno o quello bobmarleyano dell'altra. Nessuna legge (finora) permette la miscela nella stessa bottiglia.

L'ITALIA E LE BIONDE "AROMATIZZATE"

In Italia, dove prosegue la puritana diatriba sui numerosi negozietti spuntati come funghi che vendono le infiorescenze con un contenuto di THC inferiore all’0,6% e ciclicamente tornano nei cassetti del Parlamento le proposte di legge per la legalizzazione anche di quelle che ne superano i valori, sono da tempo presenti sul mercato sedicenti "birre alla cannabis". Canapils di Guarnera e la Exedra del Birrificio Artigianale di Meliso in Salento, sono alcuni esempi. Si tratta di, ottime, birre a base del CBD, il cannabidiolo presente nella pianta e nei suoi fiori: un metabolita della cannabis sativa che può modulare l'attività del recettore della serotonina producendo effetti rilassanti e antinfiammatori. Non essendo un componente psicoattivo, non ha alcun effetto, se non quello di apportare un sapore diverso a quello tradizionale. Dall'apribottiglia alle narici l'aroma è inconfondibile ma l'ebbrezza da generosi sorsi sarà dovuta all'alcol nel boccale, nient'altro. Che cosa accade invece in quei paesi dove la cannabis con THC è legalmente commercializzata?