Quando e dove è previsto il blocco del traffico per i veicoli diesel

La Pianura Padana è sotto una cappa di smog. Il pm 10 ha superato da diversi giorni i livelli consentiti dalla legge. E le grandi città come Milano, Rimini, Mantova, Rovigo stanno poccheggiando a causa delle emissioni di CO2 che ristagnano nell'aria. Anche per questo in molti comuni della Lombaria, in tutta l'Emilia Romagna, in parte del Piemonte e in quattro città del Veneto è stato imposto il blocco dei veicoli diesel sino all'Euro 4. Provvedimenti temporanei resi necessari e previsti dal Protocollo Aria sottoscritto delle Regioni del bacino Padano.

LE REGOLE DA SEGUIRE DOPO IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DEL PM10

Oltre al blocco del traffico ci sono altre regole che privati e cittadini devono seguire. In primis il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle. Necessario anche l'abbassamento del riscaldamento fino a un massimo di 19 gradi nelle abitazioni e 17 nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali. Il divieto di combustione all'aperto va di pari passo con il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. Infine troviamo il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tenciche ecosostenibili.