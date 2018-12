La Champions League del mercoledì in 4k su tivùsat

Arriva una nuova e grande esclusiva su Rai 4K, al canale 210 di tivùsat. Per la prima volta in chiaro la migliore partita di Champions League del mercoledì.

Le squadre italiane in corsa per la Champions League si possono vedere nel formato ultra definito del 4K. Anche per il calcio, dunque, colori più brillanti, maggiore nitidezza e un senso di profondità amplificato regalato dall’UltraHD e dagli 8 megapixel.

Dopo Tottenham - Inter, si replica oggi, mercoledì 12 dicembre, con l’imperdibile sfida di Young Boys – Juventus alle 21 in esclusiva al canale 210 di tivùsat di Rai 4K.

La squadra di Allegri, nell'ultima partita del girone di Champions, punta a blindare il primo posto. Per farlo i bianconeri dovranno portare a casa tre punti contro lo Young Boys e solo così la Juventus avrà la certezza di concludere la fase a gironi di Champions League al primo posto in classifica.

TIVUSAT, IL 4K MADE IN ITALY

Tivùsat è una vera finestra sul mondo della televisione in UltraHD con programmi di intrattenimento, cultura, informazione, sport, spettacolo e gli immancabili documentari e serie tv come quella evento della Rai “L’Amica Geniale” che porta in scena il racconto dell’amicizia tra due donne, Elena e Lila, dall’infanzia all’età adulta. Fra le novità del palinsesto 2018, come detto, la grande esclusiva delle partite di Champions League trasmesse in chiaro dalla Rai.

Per chi vuole provare nuove esperienze di visone davanti allo schermo, tivùsat propone il 4K in maniera totalmente gratuita con programmi in esclusiva come Rai 4K. La piattaforma italiana è nata dalla partnership tra le reti italiane Rai e Mediaset ed è oggi, nel Bel Paese, l’unico sistema in grado di gestire una trasmissione televisiva in UltraHD. Per chi è sempre in ritardo anche il servizio tivùon per vedere e rivedere quello che si vuole, quando si vuole.

Davvero una grande sfida quella di tivùsat che si inserisce nel business dei programmi in UHD, in continuo aumento in tutta Europa. Un’esperienza non solo sempre più ricca e preziosa ma anche più comoda, dando la possibilità all'occhio umano di cogliere maggiori dettagli, con un’immagine che non perde mai la sua qualità. Questa sfida tivùsat l’ha saputa prendere al volo e ne ha fatto un fiore all’occhiello del made in Italy.

COME ACCEDERE AL 4K DI TIVUSAT

Ma come fruire di questa straordinaria esperienza di visione? È facilissimo. Oltre a collegarsi al sito https://www.tivusat.tv/scopri-tivusat, gli utenti devono dotarsi di parabola satellitare orientata su 13° est di Hotbird (lo stesso orientamento di Sky).

Il secondo passo è avere un TV 4K e una CAM certificata tivùsat (o di un decoder 4k tivùsat). Per scegliere durante l’acquisto un TV 4K certificato o per verificare, inoltre, se il TV che si possiede supporta già il 4K, basta collegarsi al sito tivusat.tv/prodotti e scaricare la lista dei televisori che supportano il 4K nella sezione iDTV. Infine, è necessario attivare la smartcard inclusa nella CAM o nel decoder 4K tivùsat attraverso il sito tivùsat o contattando il call center dedicato.

Brevi e semplici operazioni per avere un servizio gratis ed impeccabile e guardare un mondo di canali nazionali ed internazionali in HD.