A Siracusa un presidio per la Sea Watch

ACTIONAID CHIEDE LO SBARCO DI TUTTI I MIGRANTI

Tra i partecipanti al presidio anche ActionAid, presente con staff e attivisti: «Accogliamo con molto favore la richiesta della Procura dei minori di Catania di far sbarcare bambini e adolescenti (otto in tutto tra i 14 e i 16 anni, ndr). Tuttavia evidenziamo il pericolo di questa opzione politica che si è configurata in altre vicende: crediamo infatti che tutte le persone migranti, inclusi gli uomini adulti debbano avere tutele e accesso ai diritti. Per questo chiediamo che tutte le persone a bordo della Sea Watch vengano immediatamente fatte sbarcare», ha sottolineato l'organizzazione in una nota.

I SIRACUSANI PROTESTANO CON LE LENZUOLA

La protesta però è anche in città. Gli abitanti di Siracusa infatti lanciano il loro appello attraverso lenzuoli con la scritta «Fateli sbarcare» esposti sulla via principale del centro siciliano. Protesta a cui ha aderito anche il sindaco Francesco Italia: «Non si può fare una guerra sulla pelle di disperati. Il Comune e l’arcidiocesi sono pronti a fare la loro parte per accoglierli», ha detto.