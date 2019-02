Assumere i migranti è la strada per l'integrazione e la sicurezza

Abdou li ha trovati su Internet, cercandosi un impiego come un italiano qualsiasi per non restare per anni aggrappato alla associazioni di volontariato o con le mani in mano. Tra le offerte sparse in Rete e i siti di agenzie interinali, su Google sono apparsi infine anche loro, i tutor che in Lombardia aiutano gli stranieri a entrare nel mercato del lavoro. D'altronde in Italia chi si occupa degli inserimenti lavorativi delle migliaia di richiedenti asilo, che non siano i lavori socialmente utili dei Comuni e dalle cooperative convenzionate, si conta sulla punta delle dita. Non a caso negli ultimi due anni la Robert F. Kennedy Human Right Italia ha scelto questi progetti tra i migliori per l’inclusione sociale, perché solo con l'autonomia è possibile integrarsi e contribuire allo sviluppo di una società.

IN ITALIA, SENZA PROSPETTIVE

L'alternativa, per la grande maggioranza dei migranti arrivati in questi anni, è vivere del budget giornaliero di meno 30 euro per la loro sussistenza (vitto, alloggio, se ci rientrano i corsi di lingua e formazione) che lo Stato, tra rimborsi e spese, versa loro e alle strutture incaricate. La prospettiva è poi finire in strada se non si è riconosciuti come rifugiati e non si è intanto ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È un peccato, perché sempre la maggioranza di stranieri, a questo punto, non viene rimpatriata come vuole far credere il leader della Lega Matteo Salvini – costa troppo e mancano molti accordi con i Paesi d'origine –, ma finisce a vivere di illegalità o a ingrossare il lavoro nero, che è il vero motore della concorrenza al ribasso. Dire genericamente che gli stranieri tolgono lavoro agli italiani è falso, i contrattualizzati sono pagati meno e non lo fanno.