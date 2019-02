Fraccaro: «670 milioni alle zone colpite dal maltempo di ottobre»

«Oltre al fondo da 53 milioni di euro già stanziato, a metà mese saranno erogati oltre 670 milioni di euro per risarcire i cittadini delle regioni colpite dal maltempo di ottobre 2018 e finanziare gli interventi di messa in sicurezza». Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti per il parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, durante la visita a Dimaro, in Trentino, uno dei paesi che ha subito più danni durante le pioggie torrenziali dell'autunno.

CINQUE MILA EURO ALLE FAMIGLIE E 20 MILA ALLE IMPRESE

«Il governo è concretamente al fianco di questa comunità. Siamo venuti a rinnovare la nostra solidarietà, ma soprattutto a dare delle risposte ai cittadini. Avevamo assicurato lo stanziamento delle risorse per consentire al territorio di risollevarsi e manteniamo il nostro impegno», ha aggiunto Fraccaro. «Possiamo dividerci sulle singole opere da realizzare, ma se non investiamo per mettere in sicurezza il territorio le conseguenze del dissesto idrogeologico saranno sempre più devastanti», ha aggiunto. Il ministro ha poi ricordato come nell'immediata emergenza siano state stanziate le risorse per gli interventi tempestivi atti a fronteggiare il maltempo: 2,4 milioni di euro già erogati in Trentino Alto Adige. «Ora abbiamo implementato le risorse con un ulteriore Fondo da 200 milioni di euro per dare, da metà febbraio, 5 mila euro alle famiglie e 20 mila euro alle imprese al fine di risarcire i danni subiti nelle zone devastate dal maltempo».