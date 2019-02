BAT conquista ancora una volta la certificazione “Top Employer”

La certificazione “Top Employer Italia”, per l’ottavo anno consecutivo, è stata assegnata a British American Tobacco (BAT) Italia. Un importante risultato che la conferma, anche per il 2019, tra le migliori aziende impegnate in un continuo miglioramento delle Best Practice sul piano HR, mantenendo una posizione di primo piano all’interno dell’élite mondiale delle imprese all’avanguardia per le politiche di gestione delle Risorse Umane.

Un’attività di certificazione indipendente quella svolta dal Top Employers Institute che, dal 1991, rilascia a livello mondiale il prestigioso riconoscimento solo alle aziende che rispondono ai requisiti della Top Employers HR Best Practices Survey condotta dal Crf Institute, uno strumento di indagine scientifico e oggettivo che prende in esame le aree critiche in ambito HR, come le condizioni di lavoro e benefit, la cultura aziendale e le opportunità di carriera, solo per dirne alcune.