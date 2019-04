Dopo uno stallo durato 24 ore davanti alle acque territoriali italiane a 15 miglia da Lampedusa, la nave della Ong tedesca Sea Eye Alan Kurdi viaggia verso Malta, Paese che ha garantito che i nuclei familiari dei migranti non saranno divisi. Lo fa sapere la stessa ong ribadendo che i bambini e le loro madri il 5 aprile non hanno accettato di sbarcare per non essere separati dai padri e attaccando il vicepremier Matteo Salvini che «non ha umiliato solo i naufraghi, ma sfrutta tutto e tutti per ottenere il massimo vantaggio possibile da questa situazione». Immediata e social la reazione del ministro che su Facebook ha commentato: «Molto bene, in Italia non si passa. #portichiusi».