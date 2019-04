Per Casaleggio la multa a Rousseau è un attacco politico

Non ha dubbi Davide Casaleggio sulla vicenda della multa da 50 mila euro del Garante della privacy all'associazione Rousseau che non garantirebbe la sicurezza e la segretezza del voto agli iscritti al M5s: «Penso ci dica solo una cosa, che a capo dell'Authority non può starci un ex capogruppo del Partito democratico, ma neanche un politico in generale, ci deve essere un professionista che mantenga la propria autonomia». Questo il commento del titolare e responsabile della piattaforma utilizzata dal Movimento 5 stelle a margine di Sum 2019.