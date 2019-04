BAT Italia lancia “glo pocket” alla Milano Design Week

Arriva in Italia la nuova generazione del tabacco scaldato a potenziale rischio ridotto in versione “pocket”. A lanciarlo la British American Tobacco Italia (BAT Italia) che sceglie la Milano Design Week 2019 per presentare glo™ series 2 mini, solo 85 grammi e 2 centimetri di spessore, in quattro colori brillanti: Blue, Black, Violet e Red.

Un device ultra-compatto, leggero ed ergonomico che celebra il lato smart della tecnologia che sa entrare nella quotidianità del suo pubblico che lo sceglie sempre di più come un’alternativa alle sigarette tradizionali che scaldano il tabacco a 900° C contro i soli 240° di glo.