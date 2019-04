La cronaca delle celebrazioni per il 25 aprile

MATTARELLA: «CELEBRIAMO IL RITORNO ALLA LIBERTÀ»

«Festeggiare il 25 aprile, giorno anche di San Marco, significa celebrare il ritorno dell'Italia alla libertà e alla democrazia, dopo vent'anni di dittatura, di privazione delle libertà fondamentali, di oppressione e di persecuzioni», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Vittorio Veneto, «significa ricordare la fine di una guerra ingiusta, tragicamente combattuta a fianco di Hitler. Una guerra scatenata per affermare tirannide, volontà di dominio, superiorità della razza, sterminio sistematico. Se oggi, in tanti, ci troviamo qui e in tutte le piazza italiane è perché non possiamo, e non vogliamo, dimenticare il sacrificio di migliaia di italiani, caduti per assicurare la libertà di tutti gli altri. La libertà nostra e delle future generazioni. A chiamarci a questa celebrazione sono i martiri delle Fosse Ardeatine, di Marzabotto, di Sant'Anna di Stazzema e di tanti altri luoghi d'Italia; di Cefalonia, dei partigiani e dei militari caduti in montagna o nelle città, dei deportati nei campi di sterminio, dei soldati di Paesi lontani che hanno fornito un grande prezioso contributo e sono morti in Italia per la libertà». Fatti che è fondamentale ricordare: «È il dovere, morale e civile, della memoria. Memoria degli eventi decisivi della nostra storia recente, che compongono l'identità della nostra Nazione da cui non si può prescindere per il futuro».

IL PRESIDENTE ALL'ALTARE DELLA PATRIA

Prima di recarsi a Vittorio Veneto, il presidente della Repubblica ha reso omaggio al milite ignoto all'Altare della Patria. Ad attendere il Capo dello Stato, ora in viaggio verso Vittorio Veneto, il premier Giuseppe Conte. Presenti il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, la sindaca Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e le più alte cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica ha deposto una corona di alloro ed è rimasto in silenzio ed in raccoglimento mentre la banda delle Forze Armate intonava l'Inno nazionale.

CONTE ALLE FOSSE ARDEATINE

Il premier Giuseppe Conte ha deposto una corona di fiori nel sacrario delle Fosse Ardeatine in omaggio alle vittime della strage nazista. Alla celebrazione per il settantaquattresimo anniversario dalla Liberazione anche la sindaca Virginia Raggi ed il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. «Anche se questo è un luogo di dolore, oggi è un giorno di festa, non facciamo polemiche», ha detto il presidente del Consiglio al termine della sua visita.

DI MAIO: «INCREDIBILE DISCUTERE ANCHE SU QUESTO»

Luigi Di Maio ha deciso invece di cominciare la sua giornata dalla cerimonia alla sinagoga di Roma. «Divide chi non vuole festeggiarlo», ha detto il vicepremier ai cronisti che l'hanno fermato all'uscita dalla cerimonia. «Noi non vogliamo essere divisivi, il 25 aprile deve essere una giornata di unione». Ma il leader del Movimento è voluto tornare sulle polemiche della vigilia: «Ebbene oggi è il 25 aprile, è festa nazionale, festa della Liberazione. Per giorni si è riusciti a discutere anche di questo, è incredibile», ha scritto in un post su Facebook. «Si è discusso di una festa, come se il Paese non avesse altri problemi a cui pensare. Io oggi ricordo il 25 aprile perché è un dovere istituzionale, oltre che storico. Perché è un valore. E tutti questi problemi sulla festa rossa o sulla festa di sinistra non me li faccio. Il 25 aprile è una giornata di festa e le feste si celebrano, punto. Ognuno poi lo faccia come vuole».