Il metodo Cepu per superare gli esami difficili all’università

PREPARAZIONE DEGLI ESAMI UNIVERSITARI

Rivolgersi a Cepu, quindi, non significa trovare qualcuno che studi al posto dello studente. Perché l’impegno e la determinazione di chi studia rimane fondamentale per il raggiungimento dei risultati. Semmai, con Cepu si può trovare un aiuto per ridurre i tempi necessari alla comprensione e memorizzazione dei contenuti, il tutto con un metodo personalizzato: poiché ogni studente ha le sue caratteristiche, punti forti e deboli. E da qui nasce l’idea di proporre un percorso di studio su misura. Il metodo Cepu, riassumendolo in sintesi, passa attraverso l’acquisizione dei contenuti con l’aiuto di schemi riepilogativi, mappe concettuali e l’individuazione delle parole chiave per aiutare la memorizzazione. In tutto questo, l’intervento del tutor è indirizzato a motivare, assistere e rispondere a domande e dubbi dello studente.

I VANTAGGI DEL SERVIZIO: A OGNUNO IL SUO TUTOR

L’approccio sul quale si basa il servizio di Cepu è la presenza di un tutor personalizzato. Si tratta di un esperto dell’apprendimento oltre che della materia di sua competenza, che affianca lo studente nel percorso di formazione e adotta le strategie che ritiene più idonee a facilitare lo studio. Il tutor è inoltre selezionato per la sue abilità nella gestione delle lezioni. La sua funzione è progettare il percorso di studio in base alle esigenze dello studente, capire quali sono e colmare eventuali lacune nella preparazione. E, se richiesto, farà delle prove per simulare l’esame, giudicando lo studente come se fosse il professore universitario.