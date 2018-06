Chi era Alessandro Narducci, lo chef stellato dell'Acquolina

Nel fare le sue condoglianza, il Gambero Rosso ricorda che Narducci era da un paio d'anni il frontman del progetto che da tempo lo legava ai fratelli Troiani: oltre 10 anni di storia iniziati a Collina Fleming, nel locale che Angelo, Giuseppe e Massimo Troiani pensavano all'epoca come trattoria di mare, e invece presto è diventato punto di riferimento per la cucina di pesce nella Capitale, con Giulio Terrinoni. Narducci, invece, aveva mosso i primi passi nella grande ristorazione al Convivio Troiani, poi un passaggio negli Emirati Arabi con Beck, e il ritorno al Roma, per prendere un testimone importante: la guida della cucina di Acquolina. Non a caso del progetto era diventato anche socio, al fianco della famiglia Troiani (alla fine di febbraio scorso, una bella cena a 4 mani con Angelo Troiani aveva ribadito l'affinità e la stima tra i due) e del restaurant manager Andrea La Caita, conclude il Gambero Rosso.

DINAMICA DA CHIARIRE. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro fatale. All'arrivo dei soccorsi l'auto coinvolta era finita contro alcune macchine in sosta e la loro moto era distante alcuni metri. A quanto ricostruito finora, si tratterebbe di uno scontro frontale. Da chiarire quale veicolo abbia invaso l'altra corsia e quali siano le cause. Al momento tra le ipotesi non si escludono l'alta velocità, la distrazione o anche un colpo di sonno. Si attendono inoltre gli esiti dei test sull'assunzione di alcol e droga a cui è stato sottoposto l'automobilista, ricoverato in ospedale in gravi condizioni.