Ergastolo a Cagnoni, dermatologo accusato di omicidio: la sentenza

Matteo Cagnoni, in carcere da lunedì 19 con l'accusa di aver ucciso la moglie, Giulia Ballestri, 40 anni, si è detto "addolorato perché questa è una tragedia per tutti", ma soprattutto "si professa innocente" e anche davanti al gip del tribunale di Firenze, Erminia Bagnoli, che lo ha interrogato per quasi 4 ore nel carcere di Sollicciano, respinge tutte le accuse.