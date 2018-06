Migranti, la Spagna soccorre 569 persone

A una settimana dall'arrivo a Valencia dell'Aquarius, le autorità spagnole hanno soccorso 569 migranti provenienti dall'Africa su 21 imbarcazioni. Lo scrive El Pais online. La maggior parte delle persone salvate è stata trasferita nel porto di Tarifa, le rimanenti in quello di Barbate. Tra le persone soccorse ci sarebbero numerosi minori e donne.

MACRON RINGRAZIA SANCHEZ. E proprio per l'apertura all'Aquarius, Emmanuel Macron ha ringraziato il premier spagnolo Pedrop Sanchez. «Voglio sottolineare l'eccellente cooperazione che abbiamo con la Spagna» sull'accoglienza dei migranti e «che in particolare abbiamo avuto sul caso dell'Aquarius», ha detto il presidente francese: lo ha detto il presidente francese dopo l'incontro con Sanchez. «Rendo omaggio alla decisione del presidente del governo spagnolo di accogliere la nave e di aver accettato questa soluzione di solidarietà europea, adottata in extremis».



SBARCO NEL PORTO PIÙ VICINO. Macron ha poi aggiunto: «Chiediamo di non gestire caso per caso, proporremo domani (al minivertice Ue, ndr) uno schema chiaro: che lo sbarco di migranti rispetti le regole e i principi umanitari di soccorso e che avvenga nel porto sicuro più vicino».