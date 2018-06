Migranti, via libera per lo sbargo a Pozzallo della Maersk

Dal ministero dell'Interno è arrivata l'autorizzazione al cargo Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto di Pozzallo, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che «finisce così l'incubo per 110 migranti che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi».

IL SINDACO: «CONCLUSIONE POSITIVA». «Non posso non manifestare la mia soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda», ha detto il sindaco di Pozzallo, «perché si è avverato l'auspicio contenuto nel mio appello». «Era una decisione attesa non solo da parte mia ma anche da tutta la città», ha aggiunto Roberto Ammatuna, «che ha vissuto con apprensione l'evolversi della situazione». Ammatuna «ringrazia il ministro Salvini per aver accettato la richiesta umanitaria che ho inoltrato e sono sicuro che la decisione assunta sia quella giusta».

«MACCHINA ORGANIZZATIVA GIA' ATTIVATA». «La macchina organizzativa è già attivata», ha sottolineato il sindaco di Pozzallo, « ed accoglieremo con l'umanità di sempre queste persone che hanno sofferto, cercando di dare loro la dovuta assistenza e restituirgli il sorriso. Un ringraziamento va alla Prefettura, alle forze dell'ordine, alla Capitaneria di Porto ed ai volontari per l'impegno profuso; un ringraziamento particolare va inoltre al comandante e all'equipaggio della nave Alexander Maersk per l'umanità dimostrata». «Oggi», ha concluso, «è un giorno importante, perché oltre alla lieta conclusione della vicenda è stato dimostrato che la solidarietà è ancora un sentimento diffuso».

MEDICI A BORDO DELLA MAERSK. Sulla banchina del porto di Pozzallo è stata predisposta la macchina per accogliere i migranti a bordo della nave battente bandiera danese. Una motovedetta della Guardia Costiera ha accompagnato i medici a bordo della nave che si trovava nella rada per il monitoraggio sanitario dei migranti prima di procedere allo sbarco. Anche un rimorchiatore si è mosso per favorire l'ingresso del mercantile nel porto considerata la sua enorme stazza.