Migranti, Lifeline e l'accordo in Europa

L'Odissea della Lifeline, la nave Ong con 234 migranti a bordo bloccata da giorni a Sud di Malta, potrebbe finalmente arrivare a conclusione. La nave potrebbe attraccare a Malta ma a patto che i profughi siano divisi tra i Paesi Ue. A confermarlo il premier italiano Giuseppe Conte. «Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta», ha annunciato aggiungendo: «Coerentemente con il principio cardine della nostra proposta sull’immigrazione - secondo cui chi sbarca sulle coste italiane, spagnole, greche o maltesi, sbarca in Europa - l’Italia farà la sua parte e accoglierà una quota dei migranti che sono a bordo della Lifeline, con l’auspicio che anche gli altri Paesi europei facciano lo stesso come in parte già preannunciato».



LA TRATTATIVA TRA PARIGI E LA VALLETTA. Parigi in mattinata aveva evocato una «soluzione europea» con uno sbarco sull'isola, come sottolineato dal portavoce del governo francese Benjamin Griveaux. «Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha parlato ieri con il premier maltese Muscat e nel momento in cui vi parlo, una soluzione europea sembra disegnarsi: quellla di uno sbarco a Malta», aveva dichiarato. Come nel caso dell'Aquarius attraccata a Valencia, il portavoce aveva poi spiegato che la Francia potrebbe eventualmente accogliere, valutandoli individualmente, caso per caso, alcuni richiedenti asilo in Francia.

LE CONDIZIONI DI MALTA. Dal canto suo la Valletta aveva risposto di non aver ancora deciso se accogliere o meno la nave. Il premier Joseph Muscat, con una nota del suo gabinetto, aveva però annunciato l'apertura di «un'inchiesta sul capitano della Lifeline che ha ignorato le istruzioni delle autorità italiane date in accordo alle leggi internazionali». E allo stesso tempo - si legge sempre nel comunicato, esorta «gli Stati volenterosi a proseguire la condivisione di responsabilità per evitare un'escalation della crisi umanitaria».