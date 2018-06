Polizia corrotta, otto persone arrestate a Roma

Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse otto persone, tra cui sei agenti della polizia, sono state arrestate dopo un'indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. Le altre persone fermate sono una dipendente della Procura di Roma e un pregiudicato.

MISURA INTERDITIVA PER UN SETTIMO AGENTE. L'operazione è stata effettuata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, che hanno eseguito l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le misure nei confronti delle persone appartenenti alla Polizia di Stato sono sette: sei di queste sono finite in carcere mentre per un'altra è stata disposta una misura interdittiva. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa anche nei confronti di una dipendente che svolgeva funzioni presso la Procura della Repubblica di Roma e nei confronti di un pregiudicato.

FERMATA UNA TALPA IN PROCURA. L'operazione dei carabinieri, coordinati dai procuratori aggiunti Paolo Ielo e Michele Prestipino ha fatto emergere l'attività illecita di una funzionaria che presta servizio presso l'ufficio di un procuratore aggiunto. La talpa interna alla Procura di Roma dall'ottobre 2017 ha fornito notizie coperte da segreto istruttorio ad alcuni poliziotti che a loro volta le giravamo all'imprenditore Carlo D'Aguano, titolare di bar e sale giochi e monitorato dalla direzione distrettuale antimafia per i suoi rapporti con la camorra.

CANDIDATA CON SALVINI NEL 2016. La donna, Simona Amadio, era stata candidata alle ultime elezioni amministrative del 2016 a Roma, nelle fila di "Noi per Salvini". Secondo gli inquirenti per mesi avrebbe fornito notizie in tempo reale sulla indagine che riguardava D'Aguanno. La funzionaria, il suo compagno (addetto all'ufficio scorte della Questura), tre agenti reparto Volanti, due agenti del commissariato Fidene, avevano creato una vera e propria rete per fornire notizie in cambio di utilità tra cui, denaro, quote societarie del gruppo D'Aguano e l'intermediazione per ottenere auto a prezzi di favore.

«A D'AGUANNO SERVE UN APPOGGIO IN PROCURA». Da anni impiegata in procura, Amadio era compagna di Angelo Nalci (addetto all'ufficio scorte della Questura) anch'egli finito in carcere. Nell'ordinanza del gip Cinzia Parasporo viene citato un dialogo tra i due, in cui lei «ripercorre una conversazione avuta con D'Aguano che aveva necessità di qualcuno che gli potesse fornire informazioni circa l'esistenza di procedimenti penali sul suo conto». Amadio dice: «Io Carlo me lo voglio tenere, allora tu devi pensare amore, che come tutti 'gli impiccioni' lui ha amici poliziotti... la talpa in Procura... lui (D'Aguano ndr)...la prima cosa che mi ha chiesto è: 'mi posso fidare?'...a lui gli serve un appoggio in Procura, cioè qualcuno che va ad aprire a va a vedere'».