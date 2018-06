Lifeline, chi è il capitano Claus-Peter Reisch

Malta ha dato l'ok condizionato all'attracco della Lifeline, ma il premier Joseph Muscat ha imposto che l'imbarcazione della Ong tedesca battente bandiera olandese dovrà essere «tenuta sotto sequestro» fino alla conclusione dell'inchiesta della magistratura maltese. L'Olanda ha infatti ufficialmente confermato, nero su bianco, «che la nave non è nel loro registro navale» e che l'imbarcazione risulta come «nave da diporto e che come tale non può compiere intercettazioni di naufraghi». Già martedì 26 giugno La Valletta aveva annunciato, come condizione per l'attracco della Lifeline, l'apertura di un'inchiesta sul capitano Claus-Peter Reisch colpevole, secondo il governo dell'Isola, di aver «ignorato le istruzioni delle autorità italiane date in accordo alle leggi internazionali».



LA SFIDA A MATTEO SALVINI. Reisch, 57 anni, bavarese, si era fatto sentire nei giorni scorsi rispondendo al ministro degli Interni Italiano che aveva attaccato la Lifeline su Fb. È una «nave fuorilegge con 239 immigrati, è in acque maltesi», aveva tuonato il titolare del Viminale. «Queste navi si possono scordare di raggiungere l'Italia: voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi!». «Salvini sta giocando con i soccorritori privati, dovrebbe smettere di incolpare coloro che cercano di salvare vite umane», aveva risposto Reisch. «Salvare vite umane non è un crimine, non dovrebbe mai esserlo». Il capitano poi su Twitter aveva postato un video in cui descriveva le condizioni a bordo e il rischio di un peggioramento delle condizioni meteorologiche.