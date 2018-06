La polemica tra la Procura di Milano e l'Anac

Proprio nel giorno in cui l'Anac annuncia il boom di segnalazioni di reati attraverso il "whistleblowing", la procura di Milano va all'attacco e accusa proprio l'Anticorruzione di Raffaele Cantone di aver operato in «ritardo» rendendo di fatto «inutili" numerose «da cui si potevano desumere fatti di corruzione». Nella sede dell'Autorità, che non ha comunque rilasciato repliche ufficiali alle dichiarazioni dei pm milanesi, filtra fastidio, meraviglia e stupore per le accuse che vengono ritenute generiche e non dettagliate. Uno scontro frontale, dunque, che probabilmente trova le sue origini nell'accertamento che l'Authority attuò nel 2017 per presunte irregolarità nella gestione di appalti finanziati con fondi governativi per Expo e messi a disposizione dal Comune di Milano, tra il 2010 e il 2015, per informatizzare l'attività degli uffici giudiziari milanesi.