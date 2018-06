Stadio della Roma, cosa ha detto Parnasi nell'interrogatorio

«Ho pagato tutti i partiti». Il costruttore Luca Parnasi, interrogato complessivamente per quasi 11 ore dai pm che indagano sul nuovo Stadio della Roma, avrebbe sostanzialmente confermato davanti agli inquirenti quanto emerso dalle carte dell'inchiesta (leggi anche: Stadio della Roma, nove arresti per corruzione).

Parnasi avrebbe ammesso, in particolare, di aver elargito finanziamenti illeciti alla politica. Dazioni di denaro e altre utilità fatte per un tornaconto personale, per accreditarsi, per avere rapporti con tutti gli uomini in posizione di potere in grado di influire sull'appalto e su eventuali altri affari in futuro.

L'interrogatorio di Parnasi è iniziato il 27 giugno alle ore 16: il primo round è terminato alle 22, dopo circa sei ore. Il 28 giugno c'è stato il secondo round, durato altre cinque ore.

Molte domande degli inquirenti hanno riguardato il ruolo dell'ex presidente di Acea Luca Lanzalone, finito ai domiciliari. Nelle intercettazioni Parnasi parla di lui con un suo collaboratore, affermando che l'avvocato genovese sarebbe stato «messo a Roma da Grillo per il problema dello stadio assieme al professore Fraccaro e a Bonafede» (leggi anche: Chi ha portato Lanzalone a Roma? Le versioni contrastanti nel M5s).