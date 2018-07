Maltempo, piogge e allagamenti al Nord

Nubifragi, frane, bombe d’acqua, cascate di fango, grandinate e una tromba d’aria. Una cinquantina gli sfollati a Moena. Tredici escursionisti bloccati al rifugio Taramelli in val Monzoni, a Pozzo di Fassa. Un uomo è morto intrappolato nella sua auto - mentre era al telefono con la madre - in un sottopasso, nel Torinese . Nord Italia funestato dal maltempo. Che ora è atteso a Milano e in Emilia Romagna. Il 3 luglio sono stati il Trentino e l’Alto Adige a essere colpiti da 130 millimetri di pioggia e fulmini: 3.300. E venti di 80 chilometri all’ora a Merano.

FANGO E DETRITI A MOENA. Ma è stata Moena in piena stagione turistica - meta di molti liguri - a subire il peggio. Il torrente Costalunga è esondato trascinando fango e detriti. Quaranta centimetri di disastro che hanno invaso il centro. Un albero è caduto su una ciclabile di Bolzano, un altro su un’auto a Merano.

UNA CINQUANTINA GLI SFOLLATI. Il Comune nel tardo pomeriggio ha diffuso un comunicato via Facebook: «Alle Scuole Mensa, è stato istituito un punto di ritrovo con la Croce Rossa per chi avesse bisogno di asciugarsi, cambiarsi o mangiare. Soprattutto per chi è di passaggio e non può rientrare a casa». Una cinquantina, gli sfollati. Parecchi i vacanzieri che fino a sera non erano riusciti a raggiungere il proprio albergo.

TROMBA D'ARIA A COMO. Molti escursionisti hanno trovato riparo in hotel fuori dal centro, mentre tentavano di tornare ai loro alberghi. Come alcuni abitanti - 50 gli sfollati - per i quali il Comune ha messo a disposizione la scuola. Ma per fortuna, nessun ferito. A parte il territorio, devastato. Come il lago di Como, durante una tromba d’aria. Dati per dispersi, un surfista e due persone su un catamarano sono invece miracolosamente riusciti a raggiungere la riva. Nel Torinese, invece,non ce l'ha fatta un uomo di 51 anni. È morto nell'auto bloccata in un sottopasso allagato.