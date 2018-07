Mercurio App, come funziona la nuova applicazione della polizia

Dopo il taser, per la polizia arriva anche una nuova applicazione scaricabile sullo smartphone personale degli agenti. Si chiama Mercurio App e consente agli operatori, anche liberi dal servizio, di lanciare automaticamente un segnale d'allarme geolocalizzato per chiamare i rinforzi e attivare l'ascolto ambientale. L'app sarà presentata al Viminale il 5 luglio, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Mercurio è anche il nome della piattaforma tecnologica già utilizzata della polizia per il controllo del territorio. Il sistema, fissato sulla plancia della Volante, è costituito da un tablet che può anche essere rimosso, e da una telecamera esterna dotata di zoom. Il sistema viene usato per la video-sorveglianza in mobilità e per il servizio di lettura automatica delle targhe.

Mercurio consente una geolocalizzazione costante tramite l'invio delle coordinate cartografiche alla Centrale operativa della polizia, che viene quindi informata in tempo reale sulla posizione delle unità e può intervenire in maniera più rapida ed efficace in situazioni di emergenza (leggi anche: Taser alle forze dell'ordine: sperimentazione al via in 11 città).