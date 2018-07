Banca Mps, come sono andati a finire i filoni dell'inchiesta

Accuse archiviate per Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, rispettivamente ex presidente ed ex amministratore delegato di banca Mps, rinviati a giudizio per ostacolo agli organi di vigilanza in uno dei filoni dell'inchiesta sul crac dell'istituto senese. Così ha deciso il Tribunale di Milano, dichiarando prive di fondamento le contestazioni mosse nei loro confronti (leggi anche: David Rossi, quei misteri nell'ufficio del manager Mps 'suicida').

FILONE SUI DERIVATI ALEXANDRIA E SANTORINI

Si tratta del filone d'inchiesta che riguarda la contabilizzazione delle operazioni finanziarie sui derivati Alexandria e Santorini, che coinvolge in primo luogo i vertici della gestione precedente del Monte dei Paschi: Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri. Ma anche Profumo e Viola erano finiti nel registro degli indagati, con l'ipotesi che conoscessero i bilanci della banca e i passivi legati ai derivati, non contabilizzati per nascondere un enorme buco nei conti. Al termine delle indagini i pm avevano chiesto l’archiviazione per Profumo e Viola. Ma la procura generale di Milano non aveva condiviso questa linea e aveva fatto riaprire il caso. Anche il Gup aveva dato torto ai pm, rinviando a giudizio i due indagati. Il giudice Alessandra Del Corvo, tuttavia, ha messo la parola fine alla vicenda, disponendo l'archiviazione.