Dell'utri Esce Da Rebibbia

L'ex esponente di Forza Italia era detenuto nel carcere romano di Rebibbia dove stava scontando una pena a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

Accusato di rapporti con i clan fino al 1992, Dell'Utri è stato condannato in via definitiva nel 2014. Dopo il verdetto è fuggito in Libano. Una latitanza-lampo finita con l'arresto a Beirut. A febbraio il tribunale di sorveglianza aveva detto no alla scarcerazione motivando la decisione con la possibilità di fuga del politico. Dopo quella pronuncia, Dell'Utri era stato nuovamente condannato per la trattativa Stato-Mafia: al politico sono stati inflitti 12 anni.