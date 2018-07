Viaggiare in aereo con disabilità: regole e consigli

Ho sempre pensato che l’aereo fosse in assoluto il mezzo più accessibile alle persone con disabilità. E in effetti personalmente non ho mai riscontrato nessuna difficoltà nell’organizzazione dei miei viaggi tra le nuvole, inteso questa volta in senso reale e non metaforico. Probabilmente la signora con disabilità motoria che qualche giorno fa all’aereoporto di Milano Malpensa ha atteso invano per un’ora che il servizio di assistenza rivolto ai passeggeri disabili le consentisse di sbarcare dall’aereo non affermerebbe lo stesso. Era di ritorno da un viaggio alle Bahamas insieme al marito e al figlioletto di tre anni ma è rimasta “imprigionata” nel veivolo perché il servizio assistenza per i passeggeri con disabilità che avrebbe dovuto aiutarla a scendere non si è presentato. La situazione si è sbloccata solo grazie all’intervento della Polar (polizia aereoportuale) che l’ha aiutata a sbarcare.

Il disguido è stato causato dal fatto che sia la sua compagnia aerea che quelle dei due voli precedenti non avevano inoltrato la richiesta di assistenza a beneficio dei viaggiatori disabili presenti a bordo dei loro veivoli ed il personale è quindi stato costretto ad intervenire in emergenza, posticipando quindi l’intervento di supporto alla signora che si è ritrovata “imprigionata” all’interno del mezzo. Sea, la società che gestisce l’aereoporto, si è scusata del disagio arrecato alla famiglia, sottolineando però come il disservizio non fosse imputabile a una sua negligenza bensì alla mancata richiesta preventiva da parte delle compagnie aeree. Ha aggiunto inoltre che questa rappresenta una delle principali cause dei ritardi.