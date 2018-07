Perché Enrico Mentana vuole fondare un giornale online

Protagonista e ideatore del format delle #maratonamentana, il giornalista che da quando «blasta la gente» rispondendo a (quasi) ogni commento è diventato una specie di eroe dei social network ed ha persino creato un insulto ad hoc: «webete», non è nuovo a quest'idea. Ma mai l'aveva definita così concretamente.

Nel post spiega che metterà elzeviri e denari a servizio di questo progetto, perché « è giunto per me il momento di fare qualcosa di tangibile». Quindi: «Di mio ci metterò una parte del finanziamento e il contributo quotidiano di scritti che fino a oggi ho postato su Facebook. Se con contributi economici e pubblicità si reggerà, bene. Se - come inevitabile almeno all'inizio- sarà in passivo, ci penserò io. Se - come spero - diventerà profittevole, tutto l'attivo sarà usato per nuove assunzioni e collaborazioni. Se per motivi loro ci saranno aziende o mecenati in grado di aiutare senza nulla pretendere saranno benvenuti. Per la raccolta pubblicitaria sarà scelto chi farà l'offerta migliore».