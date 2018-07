Shoko Asahara, la setta e l'attentato al sarin di Tokyo

Chi era il santone con oltre 40 mila proseliti

Giustiziato dopo oltre due decadi da quei fatti, all'età di 63 anni, ormai quasi completamente cieco e, secondo alcune perizie, incapace di intendere e volere, Shōkō Asahara è stato descritto da chi lo ha conosciuto come una mente brillante e una personalità affabile e affascinante. Negli Anni 80, Asahara creò la setta Aum Shinrikyō fondendo insieme misticismo, disciplina tantrica, sciamanesimo e anche un pizzico di religione cattolica. Un miscuglio improbabile di regole morali e superstizioni (Asahara aveva convinto i suoi seguaci che il mondo sarebbe finito nel 1997) che riuscì a irretire migliaia di persone, ben 10 mila solo in Giappone, di cui almeno 1000 erano monaci, altri 30 mila in Russia. E tutto partì da una scuola di yoga.

L'ascesa e il declino della setta: oggi è sommersa dai debiti

Predicando, Asahara riuscì a raccogliere, nel 1995, circa 400 miliardi di lire che investì nella gestione di scuole, ospedali privati e sedi di rappresentanza a Boston, Bonn e a New York. Il santone all'inizio degli Anni 90 tentò anche la carriera politica e sembra che l'idea degli attentati venne maturata proprio in seguito alla sua mancata elezione, come forma di vendetta nei confronti del sistema. La setta, grande e potente, non solo agiva alla luce del sole ma aveva anche ricevuto l'imprimatur ufficiale del governo nipponico per ottenere l'esenzione fiscale. Oggi, il gruppo parareligioso è sopravvissuto alla vicenda giudiziaria che ne ha decapitato i vertici e decimato gli iscritti, anche se ha preferito cambiare nome in Aleph (la prima lettera dell'alfabeto ebraico), conta solo un migliaio di proseliti e, soprattutto, versa in situazioni economiche drammatiche, essendo stata condannata al risarcimento dei parenti delle vittime dei due attentati.

Gli attentati falliti: nel mirino anche il Palazzo imperiale

Nel 1998 il New York Times riportò che il vero piano della setta andasse ben oltre gli attentati di Tokyo e di Matsumoto e fosse quello di fare scoppiare una terza guerra mondiale attraverso la quale purificare il mondo. I deliranti piani di Asahara e dei suoi prevedevano di colpire il parlamento, il Palazzo dell'imperatore e la base statunitense di Yokosuka. Secondo il quotidiano, il gruppo per almeno nove volte tentò di diffondere nell'aria germi e batteri lanciati da camion in corsa o dai tetti più alti di Tokyo. Gli attentati sarebbero falliti solo perché la setta non era ancora riuscita a mettere le mani su virus sufficientemente potenti, capaci di sopravvivere a lungo all'aria aperta. Il rischio non sfuggì all'Intelligence statunitense, tanto che il presidente Bill Clinton nel 1995 a potenziare le difese in caso di attacco batteriologico.

L'atto eroico del capostazione e la rabbia della vedova

La pena capitale inflitta il 6 luglio 2018 ai sei militanti della setta non ha riportato a galla soltanto un dramma che il Giappone non è mai riuscito a superare, ma anche la figura emblematica di Kazumasa Takahashi, il capostazione della fermata di Kasumigaseki che, senza comprendere il rischio mortale cui andava incontro ma avendo intuito di trovarsi di fronte a un attentato, corse ad asciugare il contenuto tossico fuoriuscito dal sacco, impedendo al liquido di diventare volatile e salvando la vita ai passeggeri. Takahashi fu una delle 13 vittime e sua moglie, la signora Shizue, in questi anni ha combattuto a lungo, nei tribunali e nelle piazze, per ottenere giustizia e fare in modo che i riflettori dei media non si spegnessero prima della condanna di Shōkō Asahara, istituendo anche un gruppo a sostegno di tutti i famigliari delle vittime. E a chi oggi le chiede se non è un controsenso che uno Stato moderno ed evoluto come il Giappone si affidi ancora la pena capitale, lei risponde: «Il problema semmai è che nel frattempo i parenti di mio marito e i miei sono scomparsi, non riuscendo a ottenere la giustizia dovuta».