Cosa dice il Rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente

CAMPANIA RECORD DI ILLECITI

Nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso è stato verbalizzato il 44% del totale nazionale di infrazioni. La Campania è la regione in cui si registra il maggior numero di illeciti ambientali (4.382 che rappresentano il 14,6% del totale nazionale), seguita dalla Sicilia (3.178), dalla Puglia (3.119), dalla Calabria (2.809) e dal Lazio (2.684).

AVVIATI 614 PROCEDIMENTI

Secondo i dati del ministero della Giustizia i procedimenti totali avviati dalle procure sono stati 614, contro i 265 del 2016. La fattispecie più applicata è stata l’inquinamento ambientale con 361 casi, poi l’omessa bonifica (81), i delitti colposi contro l’ambiente (64), il disastro ambientale (55), l’impedimento al controllo (29) e il traffico di materiale ad alta radioattività (7). Il balzo in avanti nell’applicazione della legge 68 è certificato anche considerando l’attività di tutte le forze dell’ordine, dove gli ecoreati contestati passano da 173 (anno 2016) a 303, con una impennata netta del 75%.

IL 24% DI REATI RIGUARDA IL TRAFFICO DI RIFIUTI

Nel 2017 la percentuale più alta di illeciti, il 24%, ha riguardato il traffico di rifiuti. I reati contro gli animali e la fauna selvatica rappresentano il 22,8%, gli incendi boschivi il 21,3%, il ciclo del cemento, il 12,7%. Sono aumentate anche le tonnellate di rifiuti sequestrati: dal primo gennaio al 31 maggio 2018 sono state più di 4,5 milioni di tonnellate: una fila ininterrotta di 181.287 tir lunga 2.500 chilometri. Tra le tipologie di rifiuti maggiormente trafficate i fanghi industriali, le polveri di abbattimento fumi, i Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i materiali plastici, gli scarti metallici (ferrosi e non), carta e cartone.

CENSITI 331 CLAN ATTIVI NEI CRIMINI AMBIENTALI

I clan censiti da Legambiente finora e attivi nelle varie forme di crimine ambientale sono 331. Un dato che va incrociato con le amministrazioni sciolte per mafia: 16 Comuni da gennaio 2018, 20 nel 2017. Secondo i dati elaborati di Avvivo Pubblico e riportati da Legambiente nel 2017 si sono registrate 537 le intimidazioni a sindaci e amministratori, 2.182 negli ultimi cinque anni.

NEL 2017 COSTRUITE 17 MILA CASE ABUSIVE

Sul “ciclo illegale del cemento” nel corso del 2017 sono emerse 3.908 infrazioni, una media di 10,7 ogni 24 ore. Le persone denunciate sono state 4.977 persone. Il 46,2% dei reati si concentra nelle quattro cosiddette regioni a tradizionale presenza mafiosa, ossia Campania, Sicilia, Puglia e Calabria. Secondo le stime del Cresme, nel 2017 in Italia sarebbero state costruite circa 17 mila nuove case abusive.

AGROALIMENTARE: 37 MILA REATI

In crescita anche i reati nel settore agroalimentare, che toccano quota 37 mila. Nel 2017 sono state denunciate e/o diffidate 22 mila persone. Gli arresti sono stati 196 mentre i sequestri 2.733 per un valore di oltre 1 miliardo di euro (nel 2016 oscillava sui 700 mln).

BIODIVERSITÀ: 17 DENUNCE AL GIORNO

Nel 2017 più di 6 mila persone sono state denunciate per reati contro la biodiversità, quasi 17 al giorno; 7 mila le infrazioni (19 al giorno +18% rispetto al 2016). L’aggressione al patrimonio di biodiversità continua sulla pelle di lupi, aquile, pettirossi, tonni rossi, pesci spada e non solo. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa totalizzano il 43% dei reati. La Sicilia è in testa per numero di illeciti (1.177 pari al 16,8% del totale nazionale), seguita dalla Puglia (946 reati), dal Lazio (727) e dalla Liguria per la prima volta in quarta posizione (569), prima della Calabria (496) e della Campania (430).

BEN 719 FURTI DI OPERE D'ARTE

Nel 2017 i furti di opere d'arte sono stati 719, +26% rispetto al 2016. Le denunce sono state 1.136, 11 gli arresti e 815 sequestri. Il 38% dei furti - 273 - si è concentrato nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, di cui 148 nella sola Campania. Come gli anni passati Lazio e Toscana, rispettivamente con 96 e 85 furti, mantengono il triste podio, seguite dalla Sicilia (70) e dalla Lombardia (58). La stima economica sul fatturato incassato dai furti d’arte oscillerebbe sui 336 milioni di euro.

ILLEGALI 60 SHOPPER SU 100

È ancora allarme sugli shopper fuori legge. Come ricorda l’Osservatorio Assobioplastiche, in media 60 buste su 100 in circolazione sono assolutamente fuori norma. Nel mirino soprattutto i mercati rionali di ortofrutta e i negozi al dettaglio. Nel sono state comminate sanzioni per 5 milioni di euro. Per fare due esempi, l’attività del Nucleo speciale tutela proprietà intellettuale della Guardia di finanza ha portato al sequestro di circa 2 milioni di sacchetti di plastica illegali e 2,3 tonnellate di materia prima usata per produrli. A Napoli, nel 2017 la Polizia locale ha provveduto al sequestro di 1,6 milioni di sacchetti, mentre nei primi 5 mesi del 2018 ne ha già sequestrato più di 122 mila.