Le cose da sapere sulle elezioni Csm 2018

Domenica 8 e lunedì 9 luglio i 9.500 magistrati italiani sono chiamati alle urne per eleggere i loro rappresentanti al Consiglio superiore della magistratura (Csm), presieduto dal Capo dello Stato e destinato a rimanere in carica fino al 2022. Si tratta dei 16 membri togati: dieci giudici di merito, quattro pubblici ministeri e due magistrati della Corte di Cassazione. Giovedì 19 luglio, invece, è fissata la seduta congiunta di Camera e Senato per eleggere gli otto componenti laici. Alla luce delle elezioni politiche del 4 marzo, tre spetteranno al Movimento 5 stelle, due alla Lega, due al Pd e uno a Forza Italia. Tra i laici ci sarà anche il vicepresidente del Csm, che però dovrà essere eletto a fine settembre dal plenum del Consiglio stesso, composto dai 16 membri togati, dagli otto laici più il presidente e il procuratore generale della Cassazione.

LA POSTA IN GIOCO

Le correnti che si sfidano alle urne sono quattro. La sinistra di Area, che mette insieme Magistratura Democratica e Movimento per la Giustizia e attualmente conta sette consiglieri. La centrista di Unicost (cinque consiglieri), la destra di Magistratura Indipendente (tre consiglieri) e infine Autonomia e Indipendenza, corrente nata da una scissione di Magistratura Indipendente e considerata più vicina al M5s, che per ora esprime un solo consigliere. Il voto dei magistrati dirà quindi se la categoria si sta spostando a destra oppure no. Unicost potrebbe salire a sei consiglieri, Magistratura Indipendente a quattro, mentre Area è data in discesa. Autonomia e Indipendenza, al contrario, potrebbe salire a tre consiglieri.

LA SFIDA-CHIAVE TRA DAVIGO E SANLORENZO

I candidati togati sono 21 per 16 posti. Fra loro spicca il nome di Piercamillo Davigo, protagonista di Mani Pulite e attualmente presidente della II Sezione Penale presso la Corte di Cassazione (leggi anche: Davigo: «Non è vero che l'Italia è un Paese insicuro»). Davigo è leader della corrente Autonomia e Indipendenza. È candidato per il collegio di legittimità, cioè per rappresentare i magistrati di Cassazione, e si scontra con la collega Rita Sanlorenzo. Sanlorenzo, dal 2007 al 2010 prima donna segretario nazionale di Magistratura Democratica, appartiene alla corrente di sinistra di Area.

LA CARICA DEI NOMI ROSA

Sanlorenzo non è l'unica donna in corsa per un posto al Csm. Al momento, nonostante la percentuale di donne in magistratura sia superiore a quella degli uomini (53% circa), l'unica consigliera togata in carica è Maria Rosaria San Giorgio. Unicost candida Concetta Grillo, presidente di sezione al Tribunale di Caltagirone. Magistratura Indipendente Loredana Micciché (consigliere in Cassazione) e Paola Braggion (giudice a Milano), mentre per Autonomia e Indipendenza corre Ilaria Pepe, consigliere della Corte d'Appello di Napoli. Per Area, oltre a Rita Sanlorenzo, c'è anche Alessandra Dal Moro, giudice a Milano.