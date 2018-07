La situazione in Giappone dopo l'emergenza maltempo

Nella prefettura di Okayama più di mille persone che avevano trovato rifugio sui tetti delle proprie abitazioni sono state messe in salvo dagli elicotteri e dalle imbarcazioni. Nel distretto di Mabicho circa 1.200 ettari di terreno risultavano sommersi dall'acqua, con 4.600 case completamente inondate. Per il ministero delle Infrastrutture, 17 operatori ferroviari hanno sospeso i servizi, e si stima che il processo per ripristinare i collegamenti di trasporto potrebbe durare mesi.

DAIHATSU E MAZDA SOSPENDONO LA PRODUZIONE

Le precipitazioni hanno bloccato anche la produzione di case automobilistiche. Daihatsu ha imposto lo stop nelle catene di assemblaggio dei veicoli in quattro prefetture - incluse quelle di Kyoto e Osaka - a causa delle difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio. Decisione analoga presa dalla Mazda, almeno fino a martedì, negli stabilimenti delle prefetture di Hiroshima e Yamaguchi. I costruttori auto tengono in considerazione le problematicità per i dipendenti nel raggiungere il posto di lavoro, in seguito alle vaste alluvioni che hanno interrotto numerose arterie stradali e ferroviarie.

SPOSTATO IL SUMMIT PER L'ACCORDO SUL LIBERO SCAMBIO UE-GIAPPONE

In seguito alle gravi inondazioni è stato spostato anche il summit Ue-Giappone e la firma dell'accordo di libero scambio che era in agenda mercoledì 11 luglio a Bruxelles ed è stato spostato il 17 a Tokyo. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas dopo la conversazione telefonica tra il presidente Jean-Claude Juncker e il premier giapponese Shinzo Abe.

Lo stesso premier giapponese ha annunciato la cancellazione del viaggio già pianificato in Europa e in Medio Oriente, per meglio coordinare le operazioni di soccorso.