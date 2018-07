Chi era Vittorio Occorsio, magistrato ucciso da Ordine nuovo

Vittorio Occorsio, sostituto procuratore alla Corte di Appello di Roma, fu ucciso il 10 luglio 1976 per mano di un militante di Ordine nuovo, organizzazione extraparlamentare di matrice neofascista. Quando una raffica di mitra venne scaricata sul parabrezza della sua auto, Occorsio provò a scappare aprendo la portiera, ma fu ammazzato dal killer a bruciapelo.

INTRODUZIONE DI DAMILANO DE L'ESPRESSO

In occasione del 42esimo anniversario, martedì 10 luglio 2018 è in programma una breve cerimonia di commemorazione nella Villa Leopardi di Roma, che si trova nei pressi del luogo dell’attentato (avvenuto in via Mogadiscio) e dove è posta una lapide in ricordo. La cerimonia è introdotta da Marco Damilano, direttore de l’Espresso, chiamato a ricordare il ruolo svolto dal giudice Occorsio nelle sue indagini, tutte collegate alla “strategia della tensione”: il processo Sifar, la strage di Piazza Fontana, la banda dei Marsigliesi, il gruppo Ordine nuovo, la loggia massonica P2.