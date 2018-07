Il Viminale blocca una nave italiana che ha soccorso migranti

SALVINI: «SE HANNO INFRANTO LA LEGGE VANNO IN GALERA, NON IN UN CENTRO D'ACCOGLIENZA»

«Se qualcuno ha fatto qualcosa che va contro la legge appena sbarca in Italia finisce in galera e non in un centro di accoglienza», ha dunque specificato Matteo Salvini. Quindi il Viminale ha nuovamente puntualizzato che il trasbordo sulla Diciotti dei migranti soccorsi dalla Vos Thalassa è stato autorizzato dal comando generale delle capitanerie di porto.