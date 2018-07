Razzismo, le aggressioni in Italia

Il 4 giugno 2018 nelle campagne di San Calogero, nel Reggino, è stato ucciso il sindacalista e bracciante maliano Soumaila Sacko. Stava raccogliendo lamiere in una ex fornace abbandonata per ricoprire la sua baracca (qui le foto) nel ghetto di San Ferdinando (leggi anche: i numeri del ghetto) quando è stato massacrato a fucilate. Per l'omicidio è indagato un 43enne calabrese. A marzo, invece, sul ponte Vespucci di Firenze, Idy Diene, senegalese di 54 anni, è stato freddato da vari colpi di pistola al torace da Roberto Pirrone, 65enne incensurato che sarebbe uscito di casa per suicidarsi finendo poi per sparare e uccidere "a caso".

LA PROPAGANDA SALVINIANA

Sono solo due casi di una lunga serie di aggressioni a sfondo razziale. Questo mentre il governo Lega-M5s continua la sua battaglia contro Ong e «clandestini» e il ministro dell'Interno Matteo Salvini accresce il suo consenso elettorale a suon di hashtag come #chiudiamoiporti e #èfinitalapacchia e annunciando censimenti della popolazione rom (Leggi anche: da Bossi a Salvini, il nemico è sempre il diverso).

LE AGGRESSIONI VIA WEB

Ma l'odio soprattutto verso migranti, ebrei, musulmani cresce anche nel web. A denunciarlo la terza rilevazione della Mappa dell'Intolleranza realizzata da Vox-Osservatorio italiano sui diritti in collaborazione con l’università Statale di Milano, l’università di Bari, La Sapienza di Roma e il dipartimento di Sociologia della Cattolica. Tra maggio e novembre 2017 e marzo-maggio 2018 si evidenzia un balzo nell'hate speech 2.0: dal 32,45% nel 2017 si sale al 36,93% nel 2018.



Per denunciare questa escalation L43 ha deciso di raccogliere le notizie riguardanti aggressioni a sfondo razzista, xenofobo e omofobo in un unico documento.