Zoro contro Travaglio sul legame tra Ong e scafisti

Il conduttore di Propaganda Live Diego Bianchi, meglio noto come Zoro, ha attaccato su Twitter il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, autore di un editoriale in cui ha definito «acclarato» e «rivendicato» il legame tra Ong e scafisti. Ecco il tweet che rimprovera Travaglio di muovere accuse generiche e prive di riscontro. Parole cui non ha fatto seguito, per il momento, alcuna replica da parte dell'interessato.