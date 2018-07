Perché l'Italia è a corto di medici

In Italia, nei prossimi cinque anni, mancheranno 11.800 medici. Attualmente nel nostro Paese c'è ancora un numero di professionisti superiore a quello di altri Stati membri dell'Unione europea con un sistema sanitario simile, ma da qui al 2022 tra uscite dal lavoro e numero contingentato di nuovi specialisti mancheranno 11.803 dottori, anche se si realizzasse uno sblocco totale del turn over. Questo anche perché il 35% dei medici lascia il lavoro prima dei limiti d'età, perché si prepensiona o per andare nel privato. A lanciare l'allarme è la Federazione delle aziende sanitarie pubbliche (leggi anche: Perché l'Italia rischia di restare senza medici di base).