Svuotato il barcone: i 450 migranti a bordo di navi Gdf e Frontex

È stato completato poco dopo le 8,30 della mattina di sabato 14 luglio il trasbordo dei 450 migranti che il giorno prima erano su un barcone a largo di Linosa: 176 persone sono sul pattugliatore Protector inserito nel dispositivo Frontex, e altre 266 sul Monte Sperone della Guardia di Finanza. Otto persone, tutte donne e bambini, sono invece state già trasportate a Lampedusa a bordo di motovedette della Guardia Costiera per motivi sanitari. Tra questi ultimi anche una donna incinta.

SALVINI: «IN ITALIA SOLO CON MEZZI LEGALI»

Il ministro Salvini insiste per mandare a Malta, o in Libia, le due navi militari. «In Italia si arriva solo con mezzi legali», ha spiegato il ministro in un colloquio con il premier Conte, aggiungendo che «occorre un atto di giustizia, rispetto e coraggio per contrastare i trafficanti di esseri umani e stimolare un intervento europeo». Dunque l'idea è di spingerli verso Sud. «I migranti si nutrono e si curano tutti a bordo, mettendo in salvo donne incinte e bambini», ha spiegato Salvini a Conte, «non possiamo cedere, la nostrea fermezza salverà tante vite e garantirà sicurezza a tutti. Da quando siamo al gorverno, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ci sono stati oltre 27 mila sbarchi in meno. Se vogliamo mantenere questi risultati positivi, non possiamo mostrare debolezze». L'ipotesi del Viminale, però, potrebbe configurarsi come un respingimento, vietato dalle norme internazionali. Si attende al riguardo una decisione ufficiale del governo.