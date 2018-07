Sospeso Anatrella, il prete che "curava i gay" accusato di molestie

Le prime accuse ad Anatrella comparvero su alcuni giornali di area cattolica nove anni prima, nel 2006. Ma sono state ignorate fino a pochi anni fa, quando infine la Chiesa francese ha deciso di avviare un processo canonico.

ACCUSE LUNGHE 17 ANNI

Il primo ad aver accusato Anatrella fu, nel 2001, un ex seminarista, Daniel Lamarca, che si era rivolto a lui nel 1987, per “curare” la sua omosessualità. Anatrella, secondo il racconto di Lamarca, gli spiegò che lui non era realmente omosessuale e che avrebbe potuto superare la sua condizione attraverso una terapia in cui, tra le altre cose, Anatrella lo avrebbe masturbato. Altre accuse simili spuntarono sui giornali nel 2006, ma in nessun caso coinvolgevano minorenni e per questo motivo le autorità giudiziarie non intervennero.

LETTERA ANONIMA DEL 2006

Una lettera anonima giunse nel 2006 anche all'arcidiocesi di Parigi, ma il cardinale André Vingt Trois ritenne di non intervenire non essendo la missiva firmata. Invitava però a uscire allo scoperto con nome e cognome. Sono passati così 10 anni, le pratiche di Anatrella sono diventate oggetto di inchiesta, tra gli altri, di Mediapart e infine viene avviato il processo canonico.